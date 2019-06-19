"Европейская солидарность" исключила из списка скандальную Баласинович

Партия "Европейская Солидарность" сегодня подает список в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что в списке произошли некоторые изменения. В частности, Наталии Баласинович (была под номером 30) не будет в списке кандидатов депутаты Верховной Рады.

Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке - позывной "Гром" - Александр Грамачук (17-й округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52-й округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116-й округ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30% избирательного списка "Европейской Солидарности" занимают кандидаты-женщины, а сам партийный список обновился более чем на половину.

Напомним, на днях в YouTube появилось видео, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович сидит за рулем автомобиля и матерится. Авторы видео утверждают, что оскорбления адресованы сотруднице полиции, которая ее остановила. Баласинович, в свою очередь, заявила, что видео было снято более двух лет назад, а в тот момент она находилась в эмоциональном состоянии из-за измены мужа. А само видео - фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.

13 июня "ЕС" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты.

Согласно свежему опросу группы "Рейтинг", лидером электоральных предпочтений украинцев остается партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 47,1% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (11,1%) , "Голос" Святослава Вакарчука (8,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,0%).