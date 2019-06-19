На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
ГлавнаяПолитика

"Европейская солидарность" исключила из списка скандальную Баласинович

Сегодня партия подаст документы в ЦИК.

"Европейская солидарность" исключила из списка скандальную Баласинович
Наталия Баласинович
Фото: mykyivregion.com.ua

Партия "Европейская Солидарность" сегодня подает список в Центральную избирательную комиссию.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Отмечается, что в списке произошли некоторые изменения.  В частности, Наталии Баласинович (была под номером 30) не будет в списке кандидатов депутаты Верховной Рады.

Партия также представляет своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах.

"В частности, от "ЕС" в парламент будет баллотироваться легендарный герой военных действий на востоке - позывной "Гром" - Александр Грамачук (17-й округ), участник боевых действий, врач, который спасал жизни на Востоке, Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и до сих пор руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецке (52-й округ), автор закона о языке Николай Княжицкий (116-й округ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 30% избирательного списка "Европейской Солидарности" занимают кандидаты-женщины, а сам партийный список обновился более чем на половину.

Напомним, на днях в YouTube появилось видео, на котором глава Васильковского райсовета Баласинович сидит за рулем автомобиля и матерится. Авторы видео утверждают, что оскорбления адресованы сотруднице полиции, которая ее остановила. Баласинович, в свою очередь, заявила, что видео было снято более двух лет назад, а в тот момент она находилась в эмоциональном состоянии из-за измены мужа. А само видео - фрагмент ее ссоры с любовницей мужа и ее подругой.

13 июня "ЕС" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты.

Согласно свежему опросу группы "Рейтинг", лидером электоральных предпочтений украинцев остается партия "Слуга народа". За нее готовы проголосовать 47,1% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Также преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (11,1%) , "Голос" Святослава Вакарчука (8,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,0%).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также