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СБУ пришла с обысками к бывшему замглавы Херсонской области Рищуку

Его якобы "опять пытаются привязать к истории с Гандзюк".

СБУ пришла с обысками к бывшему замглавы Херсонской области Рищуку
Фото: facebook.com / Євген Рищук

Служба безопасности Украины пришла с обысками к бывшему заместителю главы Херсонской ОГА Евгению Рищуку.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

"Я прилетел в Киев и уже через полчаса узнал, что у меня сегодня дома, на территории конного клуба, помещении офиса проходят обыски, которые проводит СБУ", - заявил он.

Рищук утверждает, что его "опять пытаются привязать к истории с Гандзюк".

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона облили кислотой активистку Екатерину Гандзюк. 4 ноября она скончалась в больнице.

Отец Гандзюк заявлял, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.

Правоохранительные органы задержали только Мангера и заявили, что на Гордеева и Рищука доказательств нет.

Рищук баллотируется в Верховную Раду и в случае победы на округе может получить депутатскую неприкосновенность.

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