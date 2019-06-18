Зеленского пригласили на "КиевПрайд"

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к Маршу равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества, который пройдет в Киеве 23 июня.

Об этом сообщили организаторы "КиевПрайда", передает Радио Свобода.

"Владимира Зеленского приглашают стать первым президентом Украины, который выйдет на Марш равенства и поддержит права человека. Мы разделяем позицию президента Украины, что человек является высшей ценностью, и государство должно работать для человека. Мы были бы рады видеть господина президента среди неравнодушных к правам человека украинцев, ведь именно он является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", - говорится в пресс-релизе организаторов парада.

В Администрации президента пока не комментировали факт приглашения Владимира Зеленского на Марш равенства.

Акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 тысяч участников и участниц мероприятия.