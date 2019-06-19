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Тимошенко обвинила правительство в попытке украсть ГТС

Политик считает, что газотранспортную систему пытаются намеренно довести до банкротства.

Тимошенко обвинила правительство в попытке украсть ГТС
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила правительство в попытке воспользоваться предвыборным беспорядком и украсть газотранспортную систему Украины. Об этом она заявила во время прямого эфира программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Тимошенко, действующее правительство не выполняет своих прямых обязанностей, зато пытается провести за спиной общества сомнительные сделки с национальной собственностью. Кричащим примером она назвала доведение до искусственного банкротства «Укртрансгаза» с последующей передачей газотранспортной системы сомнительным частным лицам.

«Они искусственно банкротят ГТС, хотя это совершенно доходная рентабельна система. Действующее правительство, оставшийся в наследство от уже бывшего президента ведет убийственную для Украины политику, - подчеркнула Тимошенко. - И если мы сейчас их не остановим, то они и дальше будут издеваться над людьми и бизнесом».

Лидер «Батькивщины» также высмеяла попытки правительства отмежеваться от Петра Порошенко и объявить себя «новыми лицами». Глядя на Владимира Гройсмана, она спросила «А что это лицо делало пять лет во власти - сначала в должности спикера, а затем в должности премьера?» Добавив, что некоторые политические деятели «о новых лицах начинают говорить, когда свое собственное лицо сохранить не удалось».

«Они только на выборы надели новые лица. А на самом деле это та же пятилетняя коррумпированная аморальная власть, которая пытается показать какие-то положительные результаты работы. Положительные результаты - это полстраны за рубежом, бедность так, что люди не за что лечиться, нормально есть и учиться», - отметила Тимошенко.

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