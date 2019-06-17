Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
ГлавнаяПолитика

Геращенко о Гройсмане: некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл

"Чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы".

Геращенко о Гройсмане: некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл
Фото: Михаил Палинчак

Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире "Прямого" раскритиковала премьер-министра Владимира Гройсмана за заявление о том, что партии Порошенко место в прошлом.

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, чувствуется, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере", - сказала Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также