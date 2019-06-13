Гройсман поддержал сокращение количества депутатов Рады

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады и против введения 2-палатного парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня неэффективна и люди это видят. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, 7 июня Гройсман возглавил список "Украинской стратегии" на внеочередных выборах Рады.

"Украинская стратегия" не будет выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.