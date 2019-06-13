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Гройсман поддержал сокращение количества депутатов Рады

Лидер "Украинской стратегии" против введения двухпалатного парламента.

Гройсман поддержал сокращение количества депутатов Рады
Фото: Михайло Маркив

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за сокращение количества депутатов Верховной Рады и против введения 2-палатного парламента.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"Я считаю, что такая форма парламента, которая есть сегодня неэффективна и люди это видят. Мы должны изменить систему выборов в парламент. Я считаю, что было бы абсолютно целесообразно уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату, чтобы вместо 450 депутатов было 800", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, 7 июня Гройсман возглавил список "Украинской стратегии" на внеочередных выборах Рады.

"Украинская стратегия" не будет выдвигать кандидатов в депутаты Верховной Рады по мажоритарным округам.

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Источник: "Українські новини"
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