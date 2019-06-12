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Новых губернаторов областей назначат в ближайшее время, - Герус

Правительство будет рассматривать кандидатуры, когда получит соответствующую информацию о профессиональных кадрах.

Новых губернаторов областей назначат в ближайшее время, - Герус
Андрей Герус
Фото: Громадське

Представитель Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус спрогнозировал назначение новых губернаторов областных государственных администраций в ближайшее время. Об этом он сказал на заседании правительства.

"Сегодня поднимался вопрос губернаторов. Я думаю, что в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам. Если бы Кабинет Министров эффективно обработал и на следующем заседании были соответствующие представления, было бы очень хорошо",- отметил Герус.

Несмотря на это, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство будет рассматривать кандидатуры, когда получит соответствующую информацию, поскольку Кабмин заинтересован назначить в каждую область профессиональные кадры как можно быстрее. 

Напомним, вчера, 11 июня Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций, а также назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА.

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