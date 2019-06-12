Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира (обновлено)
Сборная Украины вышла в финал молодежного Чемпионата мира (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
ГлавнаяПолитика

«Громадянська позиція»: список кандидатів в депутати

Партія «Громадянська позиція Гриценка» представила команду, яка братиме участь у дочасних виборах до Верховної Ради, назвавши першу десятку:

1. Анатолій Гриценко – лідер партії, екс-міністр оборони України;

2. Дмитро Добродомов – народний депутат, лідер партії «Народний контроль»;

3. Микола Томенко – лідер партії «Рідна країна»;

4. Микола Катеринчук – лідер Європейської партії України;

5. Марина Соловйова – адвокат і громадський діяч;

6. Забарило Анатолій, секретар Львівської міської ради;

7. Ландяк Петро, голова Громадської організації «Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг», депутат Тернопільської міської ради;

8. Ладовський Микола, депутат ради Заболотівської селищної громади;

9. Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор екологічної стратегії «ЕКО 2020»;

10. Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, екс-перший заступник голови СБУ, брав активну участь у розслідуванні низки резонансних справ, зокрема, щодо судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, справа «діамантових прокурорів» та виступив заявником у справі «амбарної книги Партії регіонів».

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также