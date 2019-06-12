«Громадянська позиція»: список кандидатів в депутати

Партія «Громадянська позиція Гриценка» представила команду, яка братиме участь у дочасних виборах до Верховної Ради, назвавши першу десятку:
1. Анатолій Гриценко – лідер партії, екс-міністр оборони України;
2. Дмитро Добродомов – народний депутат, лідер партії «Народний контроль»;
3. Микола Томенко – лідер партії «Рідна країна»;
4. Микола Катеринчук – лідер Європейської партії України;
5. Марина Соловйова – адвокат і громадський діяч;
6. Забарило Анатолій, секретар Львівської міської ради;
7. Ландяк Петро, голова Громадської організації «Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг», депутат Тернопільської міської ради;
8. Ладовський Микола, депутат ради Заболотівської селищної громади;
9. Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор екологічної стратегії «ЕКО 2020»;
10. Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, екс-перший заступник голови СБУ, брав активну участь у розслідуванні низки резонансних справ, зокрема, щодо судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, справа «діамантових прокурорів» та виступив заявником у справі «амбарної книги Партії регіонів».