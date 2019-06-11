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Украина призывает усилить санкции против России из-за новых арестов в Крыму

Российская оккупационная власть продолжает репрессии против крымских татар под прикрытием "борьбы с терроризмом".

Украина призывает усилить санкции против России из-за новых арестов в Крыму
Фото: korrespondent.net

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество усилить давление на Россию из-за нарушения прав человека в Крыму в связи с обысками, задержаниями и арестами крымских татар, которые прошли на полуострове накануне.

Соответствующее заявление МИД обнародовано пресс-службой ведомства.

"Как и в предыдущих случаях, российская оккупационная власть продолжает репрессии против коренного населения под прикрытием "борьбы с терроризмом". Так, еще восемь крымских татар - Руслан Нагаев, Эльдар Кантимирова, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Ескендер Сулейманов - были задержаны оккупационными властями по сфабрикованному делу "Хизб ут-Тахрир"", - говорится в заявлении.

МИД Украины призывает усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г. Севастополь.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что "новые карательные акции в Крыму" - это реакция России на иски Киева, а также на слушания, которые проходят сейчас в Международном суде ООН и Третейском суде в Гааге.

Напомним, что 10 июня российские силовики провели в Крыму ряд обысков и задержаний в домах крымских татар. В ходе действий спецслужб были задержаны 8 крымских татар. ФСБ обвиняет задержанных по ч. 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации).

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал задержанных до 5 августа.

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