Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров, как и остальные задержанные, останутся под стражей до 5 августа.

Фото: Крымская солидарность Эльдар Кантимиров

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО до 5 августа задержанным вчера крымским татарам Ленуру Халилову и Эльдару Кантимирову. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Крымская солидарность Ленур Халилов

Адвокат Халилова Рефат Юнус сообщил, что в отношении его подзащитниго об аресте ходатайствовал следственный отдел УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Судебное заседание было проведено в закрытом режиме. Мною было подано ходатайство с просьбой провести судебное заседание в открытом режиме, или впустить на судебный процесс хотя бы близких родственников моего подзащитного. Данное ходатайство было оставлено без удовлетворения", - сказал Юнус.

Фото: Эскендер Ганиев Адвокат Ленура Халилова - Рефат Юнус

Все доводы стороны защиты об отсутствии оснований, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством для избрания столь строгой меры пресечения и избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде судом были отклонены. Адвокат намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Ленур Халилов является председателем автономной религиозной общины "Алушта", неподконтрольной лояльному российским властям Крыма духовному управлению мусульман Крыма, и имамом в мечети в селе Изобильном.