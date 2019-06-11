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Россия разрешила компаниям засекречивать данные о работе в Крыму

Компании смогу скрывать данные о владельцах, директорах, крымских филиалах и лицензиях.

Россия разрешила компаниям засекречивать данные о работе в Крыму
Фото: EPA/UPG

Правительство России разрешило засекречивать информацию о юридических лицах, работающих на территории оккупированного Крыма. Соответствующее постановление №729 опубликовано 10 июня, его подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В постановлении указано, что доступ к информации в единый государственный реестр юридических лиц РФ может быть скрыт в том случае, если они работают на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Основанием для засекречивания данных в реестре также является работа таких компаний по государственному оборонному заказу РФ и наличие иностранных санкций против такой компании.

Компании смогут скрыть в реестре информацию о своих владельцах, руководителях, о наличии филиалов в Крыму, а также о лицензиях.

Напомним, по оценкам агентства Bloomberg, санкции Запада стоили России 6% ВВП.

Первые санкции против РФ за аннексию Крыма и войну на Донбассе США ввели в 2014. Ограничения коснулись ключевых секторов российской экономики, включая "Роснефть", государственные банки и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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