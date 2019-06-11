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Трамп снова пригрозил ввести пошлины на товары из КНР, если не будет переговоров с Си Цзиньпином

Президент США заявил, что он может ввести тарифы в размере 25% "или намного выше".

Трамп снова пригрозил ввести пошлины на товары из КНР, если не будет переговоров с Си Цзиньпином
Президент Китая Си Цзиньпин и президента США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что повысит пошлины на товары из Китая на общую сумму в $300 млрд, если у него не состоятся переговоры председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита G20 в Японии. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, передает агентство Bloomberg.

Трамп заявил, что он может ввести тарифы в размере 25% или "намного выше, чем 25%" на китайские товары на $300 миллиардов. "Мы никогда не получали 10 центов из Китая, и теперь мы получаем много денег из Китая", - сказал президент. 

Отмечается, что торговые переговоры с Китаем зашли в тупик в прошлом месяце после того, как Трамп обвинил Пекин в невыполнении условий предварительного соглашения. С тех пор между странами обострились торговые отношения.

В понедельник, на интервью с CNBC Трампа спросили, будут ли пошлины введены немедленно, если встреча с китайским лидером не состоится. "Да, они будут введены", - ответил президент телеканалу, выразив уверенность, что им все же удастся прийти к соглашению с Си Цзиньпином.

"Я считаю, что наши разногласия могут быть очень легко преодолены", - отметил Дональд Трамп и подчеркнул, что у него "отличные взаимоотношения" с председателем КНР. "Он на самом деле невероятный парень, он отличный человек. Он очень сильный, очень умный, но он за Китай, а я за Соединенные Штаты", - сказал Трамп.

 Саммит G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня. Там запланирована встреча лидеров США и Китая.

 Пошлины на ряд китайских товаров начали повышаться с 10 мая, о чем Трамп заявлял заранее. Таможенные сборы на товары общей суммой в 200 млрд долларов выросли с 10 до 25%. При этом на некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше.

Кроме того, 11 мая Трамп распорядился расширить пошлины на китайские товары до $300 млрд. Тогда он тоже отмечал крепкие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. 

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