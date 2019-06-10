"Слуга народа" ведет по мажоритарке Юзика из "Квартала" и журналиста Дубинского
"Слуга народа" ведет по мажоритарке Юзика из "Квартала" и журналиста Дубинского
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Сад, гольфкари та шаурма: як пройшов з'їзд “Слуги народу”
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
ГлавнаяМир

Из-за сильных дождей в Турции затопило столицу, есть погибшие

Синоптики обещают повторение осадков в ближайшие дни.

В турецкой столице Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков. В результате непогоды погибли три человека, сообщает местный телеканал T24.

Фото: t24.com.tr

Проливные дожди вызвали паводки и затопления. За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.

Сообщается о гибели двух женщин: одна скончалась от сердечного приступа, вызванного паникой, вторая утонула. Также утонул один местный житель.

Жителей Стамбула также предупреждают о возможных оползнях.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время сильный дождь повторится и затронет всю европейскую часть страны. Местные власти призывают горожан не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также