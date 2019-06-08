Синоптики предупреждают о сильных грозах по всей Украине

По всей территории Украины в субботу, 8 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м\с", - говорится в сообщении.

Грозу и сильный ветер 15-20 м\с в субботу прогнозируют также в Киеве.

Напомним, вчера в Богуславе в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви. Ранее в Благовещенском Кировоградской области от удара молнии загорелось здание здание районной госадминистрации.