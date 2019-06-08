Боевики на Донбассе стреляли 28 раз: двое погибших, 12 раненых и травмированных

Дмитрию Пругло было 28 лет, Максиму Олексюку - 23 года.

Вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, 7 июня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - семь раз.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы.

Как сообщалось ранее, 28-летний Дмитрий Пругло (Круглый) и 23-летний Максим Олексюк (Максон) погибли в результате прицельного артобстрел позиций возле Новолуганского на Светлодарской дуге.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двух оккупантов было уничтожено и еще один ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкино.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, информируют военные.

Напомним, военным не требуется разрешение на ответный огонь.