Ночью на Донбассе двое военных погибли, восемь получили ранения и травмы (обновлено)

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического, стрелкового и снайперского оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенный пункт Майорское.

С начала текущих суток зафиксировано семь обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций ВСУ: вблизи населенного пункта Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов;в районе села Гнутово - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, вблизи села Травневое – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов; вблизи села Зайцево - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов в ночь на 7 июня погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.

Погибшие - 28-летний Дмитрий Пругло (Круглый) и 23-летний Максим Олексюк (Максон).

Они погибли в результате прицельного артобстрела позиций возле Новолуганского на Светлодарской дуге, говорится на сайте "Азова".

Напомним, с начала суток четверга боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.