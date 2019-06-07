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В центре столицы откроют мемориал погибшим на Донбассе киевлянам

КГГА объявила конкурс на лучший эскиз комплекса.

В центре столицы откроют мемориал погибшим на Донбассе киевлянам
Фото: Макс Требухов

В центре столицы в 2020 году  будет открыт мемориальный комплекс героям-киевлянам, погибшим на Донбассе.

Об этом сообщил замглавы КГГА Вячеслав Непоп, сообщает "Официальный портал Киева".

Мемориал будет расположен у Национальной парламентской библиотеки (Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого), на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи в Печерском районе.

"Сотни киевлян отдали свою жизнь за сохранение страны и ее безопасность, и мы всегда будем это помнить. В городе установлены мемориальные доски, однако ни одного памятника еще не было, хотя в других городах такие мемориалы уже созданы. Вместе с матерями погибших, представителями общественных организаций мы обсудили расположение такого комплекса. Важно, чтобы он был в центре, чтобы к мемориалу смогли прийти как можно больше людей. И такое место было найдено", - отметил Непоп.

Сейчас Департамент градостроительства и архитектуры КГГА объявил Всеукраинский конкурс на определение лучшего эскизного проекта мемориального комплекса. Регистрация участников открыта до 15 июня, объявление победителей состоится 22 августа.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Житлоинвестбуд-УКБ".

Напомним, в Киеве также планируют открыть мемориальный комплекс Геров Небесной сотни, который будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

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