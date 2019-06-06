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В Киеве установят памятник Сикорскому

Памятник будет установлен возле аэропорта "Киев".

В Киеве до конца лета планируют установить памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому.

Об этом говорится в фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевляне гордятся тем, что первая в мире авиамодель вертикального взлета была запущена именно в нашем городе, во дворе усадьбы на Ярославовом валу, где жил тогда Сикорский. Впоследствии он совершил прорыв в мировом авиастроении... И к концу лета мы уже установим памятник Игорю Сикорскому возле аэропорта, который переименовали в его честь (бывший аэропорт "Жуляны")", - сообщил мэр.

Фото: facebook.com/merkieva

Он также сообщил, что переговоры с Минобороны о передачи на баланс города заброшенного дома, где жил Сикорский, пока что продолжаются. 

Напомним, в марте 2018 года Киевский городской совет принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" ("Жуляны").

В августе 2016 года имя Сикорского было присвоено НТУУ "Киевский политехнический институт".

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