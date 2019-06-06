Портнов намерен отсудить 300 тыс. долларов у ГПУ и МИДа

Первое заседание по этому иску состоится в Печерском суде уже 18 июня.

Экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов намерен отсудить $300 тысяч компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"После победы в украинских и европейских судах по теме незаконного применения в отношении меня международных санкций и фальсификации уголовных дел, как я и обещал несколько лет назад, обратился в суд с требованием возмещения нанесенного ущерба", - написал Портнов.

Первое судебное заседание состоится в Печерском районном суде Киева 18 июня. Ответчиками по иску являются Генеральная прокуратура, МИД и посол Украины в Канаде Артем Шевченко.

По словам Портнова, первая сумма иска составляет 300 тысяч долларов. Часть этих средств в случае победы экс-чиновник обещает отдать на благотворительность.

Напомним, Портнов покинул Украину в 2019 году после бегства Виктора Януковича, некоторое время жил в России, затем переехал в Вену. 19 мая этого года вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них был и бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. Год спустя Европейский союз продлил санкции, но исключил из списка Андрея Портнова.