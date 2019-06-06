Петиция об отставке министра МВД Авакова набрала необходимый минимум подписей

На сайте президента Украины петиция об отставке министра МВД Арсена Авакова набрала необходимый для рассмотрения минимум подписей - 25 тысяч.

Фото: скриншот сайта электронных петиций

Петиция "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" была опубликована 2 июня.

Отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. Для этого необходимо простое большинство, 226 народных депутатов.

Напомним, 3 июня в киевской больнице умер 5-летний Кирилл Тлявов, получивший огнестрельное ранение головы. По данным расследования, выстрел совершил один из полицейских, которые во дворе своего дома употребляли спиртные напитки и стреляли по металлическим банкам.

4 июня суд взял обоих подозреваемых под стражу на два месяца. В тот же день в больших городах Украины люди вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели мальчика. Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке председателя Нацполиции Украины Сергея Князева.