Сухогруз Melita под флагом Российской Федерации в среду, 5 июня, вошел в территориальные воды Украины.

Инцидент произошел из-за шторма. После опроса согласно протоколу корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз Melita (IMO 8230479, MMSI:273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины судно своевременно обнаружили на траверзе Тендровской косы, его экипаж опросили согласно протоколу, несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение госграницы Украины, выключенная система AIS), учитывая обстоятельства и согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Судно Melita без задержек было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от российской стороны, которая грубо нарушила ряд международных нормативных документов во время силового захвата 25 ноября 2018 года кораблей ВМС ВСУ в нейтральных водах в районе Керченского пролива, констатировали в Военно-морских силах.