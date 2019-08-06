​Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение аннексированного Крыма

Также его исключили из реестра судоходства.

Прокуратура Крыма оштрафовала судно из Африки за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что на судовладельца наложен штраф в $15 тысяч, а судно под флагом Того исключили из реестра судоходства.

Следователи прокуратуры выяснили, что два судна - Alianca и Rani- нарушили украинское законодательство. Прокуроры обратились в Министерство иностранных дел, а МИД обратился в Морскую администрацию Того.

"Как следствие, судно Alianca исключено из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс долларов США", - отмечается в сообщении. После этого Alianca перешла под флаг Камеруна.

Второе судно - Rani - не штрафовали в связи со сменой судовладельца. Нового собственника предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в оккупированный Крым.

Напомним, морские порты, расположенные на территории АР Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыто на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 №578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.