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​Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение аннексированного Крыма

Также его исключили из реестра судоходства.

​Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение аннексированного Крыма
Фото: ark.gp.gov.ua

Прокуратура Крыма оштрафовала судно из Африки за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что на судовладельца наложен штраф в $15 тысяч, а судно под флагом Того исключили из реестра судоходства.

Следователи прокуратуры выяснили, что два судна - Alianca и Rani- нарушили украинское законодательство. Прокуроры  обратились в Министерство иностранных дел, а МИД обратился в Морскую администрацию Того.

"Как следствие, судно Alianca исключено из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс долларов США", - отмечается в сообщении. После этого Alianca перешла под флаг Камеруна.

Второе судно - Rani - не штрафовали в связи со сменой судовладельца. Нового собственника предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в оккупированный Крым.

Напомним, морские порты, расположенные на территории АР Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыто на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 №578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 г.. № 255 "О закрытии морских портов".

Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым, будет рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную.

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