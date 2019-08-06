Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ГлавнаяОбществоЖизнь

С14 выиграла суд против "Громадського"

Ранее "Громадське" охарактеризовало организацию как "неонацистская".

С14 выиграла суд против "Громадського"
Фото: goodvin.info

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против "Громадського ТБ" из-за публикации, в которой С14 назвали "неонацистской" организацией.

Об этом сообщается на сайте Hromadske.ua.

Судья Юлия Картавцева отметила, что информация, распространенная телеканалом, вредит репутации С14 и обязала "Громадське" опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14  3,5 тыс. гривен судебного сбора.

"Громадське" данное решение обжалует.

"Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы намерены его обжаловать", - сообщила адвокат Оксана Чайковская.

С14 отказались комментировать решение суда.

"Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они являются националистической группой, но ни в коем случае не неонацистской", - настаивал адвокат С14 Виктор Мороз на суде.

"Громадське" же, в свою очередь, отстаивает позицию, что не допустило никаких нарушений, называя организацию "неонацистской". Телеканал заявляет, что об С14 в таком же ключе уже упоминалось в изданиях, таких как  Reuters, The Washington Post, а также государственными органами - например, парламентом Великобритании.

Напомним,  С14 подала в суд против "Громадського" ТВ "о защите чести, достоинства и деловой репутации" в июле 2018 года. Причиной стал "твит" англоязычной службы о задержании представителями С 14 бразильского наемника "ДНР" Лусварги от 4 мая 2018 года, в котором организацию охарактеризовали как "неонацистская".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также