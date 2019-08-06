С14 выиграла суд против "Громадського"

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск националистической организации С14 против "Громадського ТБ" из-за публикации, в которой С14 назвали "неонацистской" организацией.

Об этом сообщается на сайте Hromadske.ua.

Судья Юлия Картавцева отметила, что информация, распространенная телеканалом, вредит репутации С14 и обязала "Громадське" опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тыс. гривен судебного сбора.

"Громадське" данное решение обжалует.

"Решение является ошибочным и незаконным, оно вводит вопиющую тенденцию, которая подавляет свободу слова. Мы намерены его обжаловать", - сообщила адвокат Оксана Чайковская.

С14 отказались комментировать решение суда.

"Позиция С14, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они являются националистической группой, но ни в коем случае не неонацистской", - настаивал адвокат С14 Виктор Мороз на суде.

"Громадське" же, в свою очередь, отстаивает позицию, что не допустило никаких нарушений, называя организацию "неонацистской". Телеканал заявляет, что об С14 в таком же ключе уже упоминалось в изданиях, таких как Reuters, The Washington Post, а также государственными органами - например, парламентом Великобритании.

Напомним, С14 подала в суд против "Громадського" ТВ "о защите чести, достоинства и деловой репутации" в июле 2018 года. Причиной стал "твит" англоязычной службы о задержании представителями С 14 бразильского наемника "ДНР" Лусварги от 4 мая 2018 года, в котором организацию охарактеризовали как "неонацистская".