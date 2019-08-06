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В военной части под Харьковом неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу

Егор Потаманов утверждает, что его незаконно задержали и насильно доставили в военкомат.

В военной части под Харьковом неделю голодал призывник, отказавшийся приносить присягу
Егор Потаманов
Фото: UA:Харьков

В военной части 3017 в Харьковской области сегодня прекратил голодовку призывник Егор Потаманов. Об этом сообщает местная редакция Общественного телевидения.

Потаманов объявил голодовку на прошлой неделе, 29 июля, в знак протеста против незаконного задержания и доставки в военкомат. По словам брата призывника, Дмитрия Тишенко, парня около двух месяцев назад задержали на железнодорожной станции неизвестные люди, которые не представились и не показывали удостоверений. В наручниках Потаманова доставили в военкомат, где сообщили о призыве в Национальную гвардию.

По версии замкомандира части по работе с личным составом Игоря Николаева, Потаманов был призван на срочную службу Харьковским военным комиссариатом. "Во время отбора парень добровольно изъявил желание проходить военную службу в рядах Национальной гвардии. Потом - отказался от присяги. По данному факту было проинформировано Госбюро расследований", - заявил Николаев.

29 июля Потаманов объявил голодовку в знак протеста, сегодня он прекратил ее после свидания с матерью.

В воинской части отметили, что в случае незаконного задержания или похищения человека родным стоит обратиться в Национальную полицию, которая и установит законность призыва Потаманова.

Напомним, призыв на срочную военную службу проходит с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины.

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