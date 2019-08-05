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17 крымчанам суд вынес приговор за отказ от службы в российской армии

После оккупации в армию РФ призвали около 19 тыс. жителей полуострова.

17 крымчанам суд вынес приговор за отказ от службы в российской армии
Фото: mil.ru

С начала 2019 в оккупированном РФ Крыму возбуждено 20 уголовных дел за уклонение от военной службы. 17 человек уже получили приговор.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69.

После оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Украинские правозащитники продолжают работать над тем, чтобы при поддержке международного сообщества и правительств демократических стран добиться от России прекращения военного призыва в Крыму.

Ранее сообщалось, что крымских призывников теперь отправляют в регионы России, в том числе на Крайний Север.

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