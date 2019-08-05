Офис президента приостановил прием электронных писем "из-за большого количества запросов"

Гражданам предлагают написать письмо по обычной почте или записаться на личный прием.

Офис президента Украины приостановил прием электронных писем от граждан с запросами на информацию. При попытке отправить такое письмо на почту, указанную на сайте ОП, приходит автоматический ответ с объяснениями, пишет издание "TheБабель".

"В связи с чрезмерным увеличением количества электронных обращений к Главе государства, что приводит к задержке в их обработке, Ваше обращение сейчас не может быть принято", - сказано в автоматическом ответе.

Фото: TheБабель

В Офисе президента советуют пользоваться "другими предусмотренными законодательством способами доставки обращений": обычной почтой или записью на личный прием.

Напомним, ранее сегодня советник президента Михаил Федоров заявил, что следующие президентские выборы в Украине, возможно, будут проведены онлайн.