​Киевсовет откроет 9-ю сессию восьмого созыва 12 сентября

Киевский городской совет откроет 9-ю сессию 8-го созыва 12 сентября.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы Виталия Кличко №692 от 2 августа, передают Українські Новини.

"Первое пленарное заседание 9-й сессии Киевского городского совета 8-го созыва провести 12 сентября 2019 года в 10:00", - говорится в сообщении.

16 мая Киевсовет закрыл 8-ю сессию 8-го созыва.

Напомним, 29 июля подал в отставку заместитель мэра Киева - секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив.

Ранее Киевсовет планировал провести сессию 25 июля, но она была отменена. По данным LB.ua, во время сессии планировалось рассмотреть вопрос о предотвращении лишения полномочий Кличко как главы КГГА.

Ранее Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Перед этим глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА.