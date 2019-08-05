Прокурор Сус, уволенный из-за "бабушкиного" Audi Q7, через суд восстановился в должности

Окружной административный суд Киева 1 августа признал противоправным и отменил приказ Генеральной прокуратуры о привлечении прокурора Дмитрия Суса к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

Об этом говорится в решении суда, которое Сус обнародовал в фейсбуке (но впоследствии удалил).

"Не понимаю, почему рядовые граждане удивляются оправдательным приговорам по делам, которые раздувают чуть ли не на весь мир, если специалисты ГПУ не могут простой приказ на 2 страницы напечатать без ошибок", - отметил экс-прокурор.

Сус, уволенный после скандала с "бабушкиным" внедорожником Audi Q7, в иске заявил, что он предоставил обоснованные пояснения по поводу своих ошибок в декларациях за 2015-2016 годы. Также он отметил, что первый приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора был отменен по решению суда в марте 2019 года. Соответственно, увольнение теперь должно считаться необоснованным.

Кроме того, Сус указал, что он в приказе об его увольнении была допущена ошибка в написании его должности.

Судья Руслан Арсирий удовлетворил иск Суса и отменил приказ Генпрокуратуры о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности.

Напомним, в апреле генпрокурор Юрий Луценко уволил из прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрия Суса. Отмечалось, что Сус был уволен "за систематическое нарушение законов "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики и за действия, которые порочат звание прокурора". Причиной стало то, что Сус в своей декларации "забыл" указать записанный на бабушку внедорожник Audi Q7.

Этот автомобиль стал объектом внимания журналистов после конфликта Суса и ГПУ с НАБУ летом 2016 года. Вскоре после этого Сус заявил в полицию, что внедорожник угнали. Позже выяснилось, что Сус ездит на автомобиле Skoda Octavia с номерами якобы угнанного Audi Q7.