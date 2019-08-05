ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске

Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №50 в Покровске и пересчитала голоса на 14 избирательных участках.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

Отмечается, что в воскресенье, 4 августа, после перерыва комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

"Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа", - говорится в сообщении.

Так, повторно пересчитали голоса на участках: № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065, о чем были составлены соответствующие протоколы.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Напомним, по итогам подсчета голосов на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако, с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты - мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация. ЦИК установила бездействие ОИК в 50-м округе, поскольку та не доставила протоколы с результатами голосования, и решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.

Жители Покровска устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Для обеспечения правопорядка полиция задействовала вертолет со спецназом.

Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.