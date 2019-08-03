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Партию "Слуга народа" вместо Разумкова возглавит Александр Корниенко

Корниенко руководил предвыборным штабом партии.

Партию "Слуга народа" вместо Разумкова возглавит Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Партию "Слуга народа" вместо Дмитрия Разумкова, который должен стать спикером Верховной Раду, возглавит Александр Корниенко.

Об этом LB.ua сообщили источники в партии.

Решение было принято на совещании президента с фракцией во время его визита в Трускавец.

Корниенко руководил предвыборным штабом "Слуги народа" и был избран депутатом Верховной Рады под седьмым номером в списке этой партии.

Перед этим Корниенко координировал проект "ЗеКоманда", организовывал работу по наполнению избирательных комиссий на выборах президента в составе команды Зеленского.

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