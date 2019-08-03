Центризбирком признал избранными еще 31 депутата-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 августа признала избранными 31 народного депутата Украины. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:
- Борзова Ирина в ОИО №14
- Билозир Лариса в ОИО №15
- Мейдич Олег в ОИО №18
- Ивахив Степан в ОИО №21
- Черный Дмитрий в ОВО №34
- Яковенко Евгений в ОИО №52
- Мороз Владимир в ОИО №59
- Костюк Дмитрий в ОИО №65
- Грищенко Тамара в ОВО №66
- Яцык Юлия в ОВО №79
- Фрис Игорь в ОИО №84
- Матусевич Александр в ОИО № 86
- Дунда Олег в ОИО № 91
- Колюх Валерий в ОИО № 92
- Скороход Анна в ОИО № 93
- Василевская-Смаглюк Ольга в ОИО № 96
- Бунин Сергей в ОИО № 98
- Гриб Виктория в ОИО № 105
- Сухов Александр в ОИО № 107
- Шахов Сергей в ОИО № 114
- Васильченко Галина в ОИО № 118
- Саламаха Орест в ОИО № 121
- Юрий Камельчук в ОИО № 124
- Пасечный Александр в ОИО № 127
- Гончаренко Алексей в ОИО № 137
- Чернявский Степан в ОИО № 138
- Урбанский Анатолий в ОИО № 143
- Березин Максим в ОВО № 151
- Васильев Игорь в ОИО № 164
- Арсенюк Олег в ОВО № 195
- Лис Елена в ОИО № 201
Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 депутатов-мажоритарщиков из 199.
В общей сложности 21 июля состоялось голосование в 199 одномандатных округах из 225. Депутаты от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), будут выбраны после освобождения этих территорий.
До 5 августа ЦИК должна объявить официальные результаты выборов.