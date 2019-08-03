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Центризбирком признал избранными еще 31 депутата-мажоритарщика

До 5 августа ЦИК должна признать избранными 199 мажоритарщиков.

Центризбирком признал избранными еще 31 депутата-мажоритарщика
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 августа признала избранными 31 народного депутата Украины. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

  1. Борзова Ирина в ОИО №14
  2. Билозир Лариса в ОИО №15
  3. Мейдич Олег в ОИО №18
  4. Ивахив Степан в ОИО №21
  5. Черный Дмитрий в ОВО №34
  6. Яковенко Евгений в ОИО №52
  7. Мороз Владимир в ОИО №59
  8. Костюк Дмитрий в ОИО №65
  9. Грищенко Тамара в ОВО №66
  10. Яцык Юлия в ОВО №79
  11. Фрис Игорь в ОИО №84
  12. Матусевич Александр в ОИО № 86
  13. Дунда Олег в ОИО № 91
  14. Колюх Валерий в ОИО № 92
  15. Скороход Анна в ОИО № 93
  16. Василевская-Смаглюк Ольга в ОИО № 96
  17. Бунин Сергей в ОИО № 98
  18. Гриб Виктория в ОИО № 105
  19. Сухов Александр в ОИО № 107
  20. Шахов Сергей в ОИО № 114
  21. Васильченко Галина в ОИО № 118
  22. Саламаха Орест в ОИО № 121
  23. Юрий Камельчук в ОИО № 124
  24. Пасечный Александр в ОИО № 127
  25. Гончаренко Алексей в ОИО № 137
  26. Чернявский Степан в ОИО № 138
  27. Урбанский Анатолий в ОИО № 143
  28. Березин Максим в ОВО № 151
  29. Васильев Игорь в ОИО № 164
  30. Арсенюк Олег в ОВО № 195
  31. Лис Елена в ОИО № 201

Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 депутатов-мажоритарщиков из 199.

В общей сложности 21 июля состоялось голосование в 199 одномандатных округах из 225. Депутаты от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), будут выбраны после освобождения этих территорий.

До 5 августа ЦИК должна объявить официальные результаты выборов.

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