Центризбирком признал избранными еще 31 депутата-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия на заседании 3 августа признала избранными 31 народного депутата Украины. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Избранными народными депутатами Украины признано следующих лиц:

Борзова Ирина в ОИО №14 Билозир Лариса в ОИО №15 Мейдич Олег в ОИО №18 Ивахив Степан в ОИО №21 Черный Дмитрий в ОВО №34 Яковенко Евгений в ОИО №52 Мороз Владимир в ОИО №59 Костюк Дмитрий в ОИО №65 Грищенко Тамара в ОВО №66 Яцык Юлия в ОВО №79 Фрис Игорь в ОИО №84 Матусевич Александр в ОИО № 86 Дунда Олег в ОИО № 91 Колюх Валерий в ОИО № 92 Скороход Анна в ОИО № 93 Василевская-Смаглюк Ольга в ОИО № 96 Бунин Сергей в ОИО № 98 Гриб Виктория в ОИО № 105 Сухов Александр в ОИО № 107 Шахов Сергей в ОИО № 114 Васильченко Галина в ОИО № 118 Саламаха Орест в ОИО № 121 Юрий Камельчук в ОИО № 124 Пасечный Александр в ОИО № 127 Гончаренко Алексей в ОИО № 137 Чернявский Степан в ОИО № 138 Урбанский Анатолий в ОИО № 143 Березин Максим в ОВО № 151 Васильев Игорь в ОИО № 164 Арсенюк Олег в ОВО № 195 Лис Елена в ОИО № 201

Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 депутатов-мажоритарщиков из 199.

В общей сложности 21 июля состоялось голосование в 199 одномандатных округах из 225. Депутаты от 26 округов, расположенных на оккупированных территориях (в Крыму и в части Донбасса), будут выбраны после освобождения этих территорий.

До 5 августа ЦИК должна объявить официальные результаты выборов.