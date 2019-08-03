Члены ЦИК на вертолете прибыли на 50 округ в Донецкой области за документами

Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ № 50 в Покровске Донецкой области. Об этом в субботу утром сообщили в пресс-службе министерства.

"Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.

"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", – сказал Радченко.

Ранее сообщалось, что ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. ЦИК решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.

Согласно данным на сайте ЦИК, на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация.

Жители Покровска устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Для обеспечения правопорядка полиция задействовала вертолет со спецназом.

Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.