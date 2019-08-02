Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия системной коррупции разоблачили масштабные хищения государственных средств, предназначенных на реконструкцию соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица регионального ландшафтного парка "Тилигульский" по результатам тендера заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.

После конкурса часть работ подрядчик поручил одной из бизнес-структур региона и перевел на ее счет 20 млн гривен из 60 млн, выделенных на реконструкцию. "На самом деле фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и необходимой техники и оборудования у нее не было", - отмечают в спецслужбе.

Чтобы "отмыть средства" фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных строительных материалов. Бюджетные средства, которые были переведены на счета коммерческой структуры, впоследствии были обналичены и присвоены.

"В результате таких махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделало невозможным его дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 млн гривен этом же подрядчику", - говорится в сообщении.

В ходе обыска у исполнителя работ правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к хищению бюджетных средств.

Реконструкция соединительного канала началась в 2016 году. До этого из-за заиливания, начиная с 2007 года, лиман мелел, а соленость воды в нем существенно выросла. Предполагалось, что соединение лимана с морем позволит оздоровить водоем.

В декабре 2017 Тилигульский лиман, находящийся на территории Одесской и Николаевской областей, соединили с Черным морем.

Тилигульский лиман расположен на территории Одесской и Николаевской областей. Его длина около 80 км, ширина колеблется от 200 метров до 3,5 километров, глубина достигает 19 метров. В лиман впадает река Тилигул. На восточном и западном берегах лимана расположены два одноименных региональных ландшафтных парка: Тилигульский региональный ландшафтный парк (Одесская область) и Тилигульский региональный ландшафтный парк (Николаевская область). Тилигульский лиман входит в международный список водоемов Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.