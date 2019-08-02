На скандальном округе в Донецкой области напали на журналистов, - НСЖУ

В ОИО №50 до сих пор официально не обнародованы результаты голосования.

На одномандатном избирательном округе №50 в Покровске Донецкой области напали на съемочную группу местного телеканала "Капри".

Об этом сообщили в пресс-службе Национального союза журналистов Украины.

Инцидент произошел в четверг, во время попытки зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где расположен штаб одной из партий. Журналистку телеканала оттолкнули, на оператора напали и удерживали в изоляции, также была повреждена их техника.

Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 171 УКУ (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В Национальном союзе журналистов осудили агрессию к сотрудникам телекомпании и обратили внимание, что это уже второй инцидент избиения журналистов на этой неделе, связанный с избирательным округом №50, где до сих пор официально не обнародованы результаты голосования.

Корреспондент телекомпании "Капри" Алена Соболенко в комментарии НСЖУ отметила, что съемочная группа интересовалась пребыванием в помещении совета ветеранов членов ОИК и работников горсовета.

"Сейчас оператор находится в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга. Также были разбиты камера и служебный телефон, в полицию подали заявление", - сказала Соболенко.

В нападении на журналистов телеканал "Капри" обвиняет людей из окружения лидера гонки на избирательном округе №50, городского головы Покровска Руслана Требушкина.

В ответ на упреки Требушкин опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, обвиняя политических оппонентов в попытке повлиять на избирательный процесс в Покровске.

"У нас здесь продолжает стоять телеканал «Капри», днем они готовили какую-то провокацию, пытались ворваться в офис, который арендуется у совета ветеранов. Целью является дестабилизация работы штаба", - заявил Требушкин.

Это уже не первый случай нападения на журналистов за время споров по поводу результатов голосования в округе №50. Во вторник, 30 июля, во время пресс-конференции в Укринформе, на которой кандидаты в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 намеревались проинформировать о нарушениях на выборах, представители организации "Традиция и порядок" ворвались в помещение информационного агентства, нанесли травмы трем сотрудникам и повредили оборудование и мебель.

Напомним, что по итогам подсчета голосов на этом округе победил мэр Покровска Руслан Требушкин. Однако с требованием пересчитать голоса в суд обратился другой кандидат в депутаты мэр Доброполья Андрей Аксенов. Он заявил, что на одном из участков округа была совершена фальсификация. Суд принял решение о пересчете голосов. Позже полиция открыла уголовное производство из-за невыполнения решения суда о повторном подсчете голосов.