Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение

Трое других судей, которых вызвали на допрос, тоже получат подозрения.

Генеральная прокуратура в пятницу, 2 августа, сообщила о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Об этом рассказал пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Вовк пришел в Генпрокуратуру для проведения следственных действий.

Трое других судей, которых вызвали на допрос в пятницу, тоже получат подозрения. Кроме Вовка, повестки также получили судьи Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитько.

Напомним, Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

ОАСК считает обыски расправой, связанной с личными интересами главы Управления спецрасследования Сергея Горбатюка и директора НАБУ Артема Сытника.