"Плівки Вовка", або Про що говорять судді?

Як справа про суддів ОАСК стала частиною «майданівської», чому дозвіл на обшук в Києві та Одесі давав суд в Чернігові, та хто такий «Олексій» в одному з діалогів нібито судді Вовка?

Якщо ви не дивилися годинний «фільм» НАБУ із діалогами, ймовірно, суддів Окружного адміністративного суду Києва з іншими посадовцями (або нічого не зрозуміли із прослуханого), – LB.ua підготував детальне пояснення основних епізодів.

У п'ятницю, 2 серпня, троє суддів Окружного адмінсуду Києва ( голова Павло Вовк , його заступник Євген Аблов та Ігор Погрібніченко), а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко повинні прийти в Генпрокуратуру для вручення їм підозри .

Спойлер

Працівники НАБУ і ГПУ, за даними LB.ua, прослуховували суддів Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) з початку року. На зафіксованих записах останні обговорювали різні варіанти блокування роботи членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), аби, за даними НАБУ, ухилитися від проходження кваліфікаційного оцінювання суддів. Згодом, за даними слідства, виносили неправосудні рішення, а також впливали на заміну членів ВККС.

Наприкінці минулого тижня правоохоронці прийшли з обшуком до ОАСК і Суворовського райсуду Одеси. Опісля під час спільної прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник і керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк оприлюднили частину матеріалів розслідування.

Фото: Укринформ Артем Ситник та Сергій Горбатюк під час прес-конференції

За фактами діяльності суддів Управління спеціальних розслідувань ГПУ направило на підпис проекти повідомлень їм про підозру за статтями 351-2 (перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), ст. 375 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

До моменту обшуку ці проекти підписані не були. А підписувати їх щодо суддів мають лише заступники генпрокурора або він сам.

І лише через чотири дні після оприлюднення діалогів Генпрокуратура викликала трьох суддів Окружного адмінсуду Києва (Павла Вовка, Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка) та суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка на 2 серпня для вручення підозри.

Частина великої справи

Справа щодо ОАСК – це частина великої «майданівської» справи, відкритої 24 лютого 2014 року «за фактом організації вищими службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, зокрема ДДАІ МВС України, за попередньою змовою з вищими службовими особами органів прокуратури, судової влади, інших органів державної влади та невстановленими особами масових зловживань службовим становищем, перевищення влади працівниками правоохоронного органу та прийняття судами завідомо неправосудних рішень з метою незаконного переслідування учасників руху «Автомайдан» під час масових акцій протесту у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року» .

В цій справі, за даними одного з джерел LB.ua, фігурують кілька суддів ОАСК (зокрема, Євген Аблов і Богдан Санін), що ухвалювали судові рішення стосовно учасників акцій протесту. Розслідуючи цей епізод, ГПУ вийшла на інший можливий злочин – щодо нібито впливу суддів ОАСК на роботу ВККС.

Фото: Youtube Євген Аблов

Дозвіл на обшуки в ОАСК дала слідча суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Людмила Самусь 25 липня. Чому Чернігова? У грудні минулого року у цьому кримінальному провадженні було визначено підслідність за управлінням СБУ в Чернігівській області. А отже, за його місцезнаходженням і подаються, зокрема, клопотання про обшуки чи вилучення матеріалів.

Правоохоронці часом визначають підслідність за управліннями подалі від Києва, випереджаючи можливість повідомити столичних фігурантів справи.

До слова, НАБУ проводило обшук в кабінеті і помешканні голови ОАСК Павла Вовка у травні 2017 року. Справа стосувалась його можливого незаконного збагачення і була відкрита 9 грудня 2016 року.

Дозвіл на обшук дав суддя Галицького районного суду міста Львова Віталій Радченко. Епопея з притягненням його до дисциплінарної відповідальності за таке рішення тягнулась до червня минулого року. В фіналі Верховний Суд скасував усі рішення про покарання судді.

А от саму справу про нібито збагачення Вовка (як і таку ж справу, відкриту щодо судді ОАСК Аблова) у червні цього року вилучили працівники Державного бюро розслідування за ухвалою Печерського райсуду Києва (суддя Ірина Литвинова), посилаючись на «ймовірний злочин» працівників НАБУ.

Фото: Радио Свобода

Та повернемося до справи про ВККС.

Як у справі з'явилося НАБУ? Для проведення негласних розшукових слідчих дій Генпрокуратура повинна залучити спецпідрозділ, щоб, зокрема, встановити звукозаписуючу техніку. Це можуть зробити лише СБУ, Нацполіція або НАБУ. За даними LB.ua, після кількох «зливів» інформації в СБУ і поліції, вибір впав на НАБУ.

Запис розмов, за даними джерел LB.ua, відбувався в кабінетах суддів Вовка і Аблова. Слідство також встановило, що Вовк має доступ до інформації у Службі безпеки щодо прослуховування його телефонів іншими правоохоронними органами. На записах НАБУ зафіксовані діалоги нібито судді, який просить когось прийти і перевірити, чи бува його телефон не прослуховується.

Епізод І. «Шеф, давай что-то учудим. Я готов»

Цією фразою нібито з уст заступника голова ОАСК Євгена Аблова, за даними слідства, починається епопея із судовими позовами проти членів ВККС. До речі, суддю Аблова Вища рада правосуддя у квітні цього року відсторонила від здійснення правосуддя, поки не вирішить, чи залишати його в судовій системі, чи ні.

На початку плівок НАБУ відбувається діалог нібито судді Вовка з адвокатом Ростиславом Кравцем, що є представником позивачів (здебільшого суддів, котрі брали участь в конкурсах чи кваліфоцінюванні) у щонайменше п'яти позовах проти членів ВККС.

Фото: Скриншот видео НАБУ

Суть спору: нібито відсутність повноважень у членів ВККС. Зокрема, у голови комісії Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та члена комісії Наталії Весельської.

Вони стали членами ВККС у 2014 році. За законодавством, що діяло на момент їх призначення, термін їхніх повноважень складав шість років. У 2015 році внесли зміни до законодавства, скоротивши до чотирьох років. А в червні 2016-го знову повернули 6-річний термін.

Для чого масово закидати ОАСК позовами щодо повноважень членів ВККС?

Мабуть, щоб штучно створити ситуацію, що в суддів ОАСК виникне конфлікт інтересів, оскільки вони повинні розглядати ці позови. А тому у процедурі кваліфоцінювання заявлятимуть відвід тим членам ВККС, яких стосуються ці позови.

Кваліфікаційне оцінювання – це фактично конкурс для усіх суддів, що був запроваджений з метою очищення судової системи. Він складається із чотирьох етапів: тестування на знання теорії права, практичного завдання з написання судового рішення, психологічного тестування і співбесіди з комісією. І на відміну від конкурсних процедур, які також проводить ВККС, кваліфоцінювання здебільшого проходять близько 80% суддів. Решта - підлягають звільненню.

Фото: facebook/Вища кваліфікаційна комісія суддів України Кваліфоцінювання суддей Окружного адмінсуду Києва

Для суддів ОАСК кваліфоцінювання вперше було призначено на червень минулого року. Впродовж року ВККС його переносила через нібито велике навантаження цих суддів, а згодом «масові» лікарняні.

До прикладу, 17 квітня на призначене оцінювання із 37 суддів ОАСК прийшли семеро, 21 травня – троє з тридцяти.

Правда, ще наприкінці минулого року кваліфоцінювання проходив суддя ОАСК Богдан Санін, зважаючи на те, що в 2015 році у нього закінчився 5-річний термін повноважень. Однак він не підтвердив здатність здійснювати правосуддя. Тобто підлягає звільненню, за рішенням ВККС. Натомість Вища рада правосуддя, що ставить крапку в кадрових питання щодо суддів, досі не розглянула це питання. А отже, він продовжує залишатися суддею, хоча і не має повноважень розглядати справи.

Сам суддя Вовк брав участь у першому конкурсі до Верховного Суду. Уже після останнього етапу – співбесіди – він написав заяву про те, що «системно відчуває тиск», а тому вирішив завершити свою участь у конкурсі. Разом з тим, ВККС прийняла рішення про те, щоб зупинити стосовно нього кваліфоцінювання і повідомити про можливі факти корупції з його боку НАЗК.

Епізод ІІ. «Некомандно ты поступил, Андрюха»

Суддя Вовк, за даними слідства, ініціював подачу позову адвокатом Олександром Кротюком, який працював суддею ОАСК з 2007 по 2016 роки. А в 2018 році брав участь у конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, але не пройшов.

Фото: 112 Павло Вовк

У травні суддя ОАСК Ігор Погрібніченко виніс рішення, яким визнає відсутність у голови ВККС Сергія Козьякова повноважень з 25 жовтня 2018 року. До слова, сам Погрібніченко пройшов кваліфоцінювання у травні минулого року.

Кілька разів на записах НАБУ звучить поняття «обеспечка» або «забезпечення». Йдеться про забезпечувальний позов. Щодо вищезгаданого рішення суд прийняв і забезпечувальний позов – заборонив Козьякову виконувати свої повноваження до набуття законної сили позовом (після апеляції). Такі самі рішення згодом приймалися у випадку інших членів ВККС – Станіслава Щотки і Наталії Весельської. Жодного забезпечувального позову ОАСК не прийняв щодо членів ВККС, котрі оскаржували своє звільнення або вимагали скасувати попередній забезпечувальний позов.

«Создавай конфликт интересов в наших действиях с ними и в ихних с нами », – цитата, ймовірно, Вовка до адвоката Кротюка.

Адвокат Кротюк: «Чтоб оценивание?»

Вовк: «Ну, х*р его знает. По крайней мере, может, лишний раз задумаются, надо ли нас туда тянуть на оценивание ».

Адвокат Кротюк: «Чисто перспективы в плане, не известны вам?»

Вовк: «Ну, сейчас точно тебе никто не скажет. Ситуация поменяется с 31-го числа ». (мається на увазі перший тур виборів президента)

Щодо повноважень іншого члена ВККС Станіслава Щотки один із суддів ОАСК – Андрій Федорчук – визнав наявність в нього шестирічних повноважень (до 5 грудня 2020 року). Справа оскаржується в апеляційній інстанції, тобто наразі рішення не набуло чинності.

У квітні минулого року такий же висновок зробив і Касаційний адмінсуд в складі Верховного Суду.

Фото: Макс Требухов Станіслав Щотка

Своїм рішенням, за даними слідства, суддя Федорчук викликав обурення в судді Вовка і його колег.

Окремі цитати із матеріалів розслідування нібито судді Вовка у розмові з колегами:

Вовк: «Ну долб*. Мало того, что путает карты, выбивает козыря, которые у нас там… Он конченный, хоть бы пришел, спросил. Месяц прошел…»

Із розмови нібито Вовка з Федорчуком:

Вовк: «Некомандно ты поступил, Андрюха».

Вовк: « Но я ж, когда просил, говорил: «Откройтесь и не торопитесь». Я же не просил тебя вы*би его или не вы*би. В наших руках, вот смотри, иск же не просто тебе попал там, или просто там. Мы докрутили адвоката. Адвокат нашел проблему…

У нас паритетная ситуация сейчас. Они нас бояться и нас не трогают. Понимаешь? И все ждут выборов. И если бы они могли, они бы уже порвали. В том числе две трети и тебя. Зная Щотку, вот то, что ты сделал. Да? Он тебе даже спасибо не скажет. Наоборот запишет: надо вы*бать, чтобы показать, что на меня это не повлияло…

Андрюха, ну, приди, посоветуйся. Это же технология . Ты себе шкуру не спасешь. Ну, поверь, у них такой страх животный был у ВККС, от этих исков, что они сидели и близко не смотрели на нас. Я сказал: «Пока не будет следующего президента, даже не подходи»… Ну у меня своя технология. Давай спасать ситуацию… »

У записах є кілька розмов за участі нібито судді Вовка, де він ініціює подання великої кількох скарг на суддю Федорчука до Вищої ради правосуддя, а також нібито дзвінок голови ОАСК до одного з членів ВККС з проханням не поспішати з кваліфоцінюванням свого колеги.

Окремим епізодом в прослушці НАБУ є рішення (у забезпечувальному позові) судді Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко, яким він заборонив восьми членам ВККС проводити кваліфоцінювання. Хоча згодом апеляційна інстанція скасувала це рішення. Інакше робота ВККС була би повністю заблокована.

До чого тут райсуд Одеси?

Справа в тому, що заборони проводити кваліфоцінювання (як процес) можна лише в порядку цивільного позову, а стосовно посадових осіб (в тому числі членів ВККС) – в адмінсудах. Саме тому, за припущеннями слідства, нібито судді Вовку потрібно було знайти можливість появи позову саме в одному з районний судів.

Фото: скриншот відео НАБУ

До речі, НАБУ зафіксувала розмову нібито між Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти ВККС, якщо раптом хтось на нього буде виходити із Суворовського райсуду Одеси. При чому нібито глава ОАСК каже: «А у вас как там Суворовский ваш, район?.. Там руководитель кто у вас, знаете, нет?..»

«Просто надо заморозить ситуацию , этот документ морозит ситуацию, ну чем плохо? Дает возможность всем расслабиться, дождаться, когда новая власть сделает новую стратегию перезагрузки, да. И уже работать, перезагружаться по новым правилам... И получается да, аргумент он может услышать, что район сделал по беспределу , согласны. Но этот беспредел направлен с целью сохранить людей раз, заморозить ситуацию два и даст возможность дожить до новой перестройки ... », – каже, ймовірно, суддя Вовк.

Епізод ІІІ. «Мы хотим по Козлову раскачать ситуацию. Я этим лично занимаюсь»

Паралельно із поданням позовів НАБУ зафіксувало розмови нібито судді Вовка з колегами, в яких вони обговорюють заміну двох членів ВККС через керівника Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової (які делегують в ВККС по двоє представників).

Кандидатом від Денисової став Микола Сірош, екс-суддя Вищого адміністративного суду. Він також брав участь у конкурсі до Верховного Суду, але вибув за власним бажанням.

Сірош обіймав посаду першого заступника голови ВАСУ. У 2009 році він призначив себе виконувачем обов'язків голови суду, а також потрапив у скандал з втратою печатки суду.

На плівках НАБУ зафіксований запис розмови нібито суддів ОАСК, де звучить прізвище Сіроша, як можливого кандидата в ВККС.

За даними слідства, на таке призначення Денісова пішла нібито в обмін на скасування рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо невідповідності її декларацій.

«Яйца этой Уполномоченной у нас. А у нас, ее ж НАЗК вы*ла три декларации», – йдеться на плівках з посиланням нібито на Вовка.

Згодом Денісова звільнила ще одного члена ВККС — Андрія Козлова нібито за відсутність у нього необхідного досвіду роботи (і це на третій рік його повноважень як члена ВККС).

Фото: Андрей Гудзенко

«Но не исключено, что мы докачаем ситуацию и будет второй конкурс от Уполномоченного. Мы хотим по Козлову раскачать ситуацию . Я этим лично занимаюсь и, может быть, получится », – йдеться в одному з діалогів, ймовірно, слова судді Вовка.

До слова, адвокатське свідоцтво Козлову підписував в тому числі той самий Микола Сірош.

Зі сторони голови ДСА в ВККС завели Сергія Остапця.

З січня 2013 року він працював в секретаріаті Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, який в той час очолював Ківалов.

За даними слідства, Холоднюк погодився на призначення Остапця, аби залишитися на своїй посаді.

Справа в тому, що на посаду голови ДСА був оголошений конкурс. І переможцем став керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Сергій Пушкар. Втім, Холоднюк подав забезпечувальний позов, аби уникнути звільнення.

LB.ua детально писав про цю ситуацію в матеріалі за посиланням.

Фото: Макс Требухов Зеновій Холоднюк

У монолозі нібито Вовка, за даними слідства, з Холоднюком (25 лютого цього року) значаться народні депутати, посадовці і навіть колишній президент:

«Зеновий Васильевич, смотрите, я еще в пятницу с Грановским (Олександр Грановський, депутат БПП) говорил, просил его переговорить с вышестоящим товарищем нашим, самым главным. И объяснить, что не то время, когда надо, скажем так, конфликтовать в таком вопросе, как посада голови ДСА. Он сказал, что он вас знает, вы где-то с ним встречались, за вас Князевич (Руслан Князевич, депутат БПП, голова комітету з питань правової політики і правосуддя) просил там, и так далее. Он с ним говорил. Сегодня у него было еще раз общение с президентом (Петро Порошенко). И президент сказал, что поддержит, что никаких изменений сейчас резких не должно быть. Не должно быть конфликта на ровном месте. И набрал Бенедисюка (колишній голова Вищої ради правосуддя), и сказал не виносить рассмотрение вопроса и не менять на данный момент никого. И поэтому Саша (мабуть, Олександр Грановський) мне отзвонился, говорит: «Смотри, ты можешь пережать это Зеновию Васильевичу. И пока тогда с обеспечением не торопись (мається на увазі забезпечення позову Холоднюка, шляхом зупинення дії рішення комісії, яким визнано переможцем на посаду голови ДСА Сергія Пушкаря)... Если вдруг, узнаете, что кто-то кого-то не слышит и все равно будут назначать... тогда будем реагировать».

Забезпечувальний позов, який унеможливив призначити нового голову ДСА, суддя ОАСК Володимир Келеберда прийняв 13 березня.

«Бородатий» і «Алексей»

У діалозі нібито Вовка і Остапця від 12 березня останній згадує когось як «Бородатого». За даними LB.ua, мова йде про Олексія Філатова, заступника голови Адміністрації президента, що курував судову реформу за часів Порошенка.

Остапець: «Дело в том, что я ж знаю, пока Бородатый там, ничего там не получится».

Вовк: «Ну, у него не все получается, просто у него немножко власть пошатнулась, поэтому»...

Ще один діалог розвивається між нібито суддею Вовком і чоловіком на ім'я Олексій.

«Здравствуй Алексей. Я в Киеве... Да, скажи, там закрыл наш друг вопрос?.. Понятно. Если закрыл, то ты, когда в пятницю приедещь, в приемной у Сергея Васильевича есть девочка Антонина (мається на увазі помічниця Ківалова Славицька (Гасанова) А.К.). У нее для тебя будет подарок, хорошо?.. Я правильно понял, что ты назвал шесть, а один, один – это наше с тобой, да? А, все, я понял...»

За інформацією LB.ua, «Олексій», ймовірно, – це колишній суддя Одеського окружного адмінсуду Олексій Колесниченко, який в жовтні минулого року звільнився з посади за власним бажанням, фактично випереджаючи звільнення за результатами кваліфоцінювання.

Фото: скріншот відео НАБУ

З Олексієм Колесниченком суддя Вовк, за даними «Слідства.інфо» літав на приватному літаку в Норвегію, вартість оренди якого перевищує його офіційний річний дохід.

До речі, нібито помічниця Ківалова значиться ще в одному діалозі, записаному НАБУ. Вона спілкується з нібито Остапцем стосовно призначення останнього в ВККС.

Остапець: «Ну, я ж там все подал» (мається на увазі документи на конкурс до ВККС), спроси, как мои шансы...

Славицька: «Спрошу, на какое число?»

Остапець: «Значить, на 9-е число»... Ну, это вторник так, это слишишь, в общем, проси Пашу, слышишь, отработаем это все... Спроси, ну, сейчас это, вот, что-то потом заплатим . Что-то такое, ну, дайте возможность там... »

У кількох розмовах нібито суддя Вовк говорить про свій вплив на представників Державного бюро розслідування.

Вовк: «Каждый решил проявлять самостоятельность… Шейко вчера (за даними слідства, мається на увазі суддя ОАСК Шейко Т.І.), сижу ж у этих ДБР-вцев. Они говорят: «Слушай, вы там отменили нашу комиссию. Не, ну, спасибо, что вы сделали это. Но че ж не сказали, бл*?.. Шейко бл*. Сегодня ее спрашиваю: «Как ты удовлетворила иск?» «Нет, ну, слава Богу, ты угадала». Вопрос не в этом. А я ж одну из конкурсных комиссий ДБР. Ты никого, ничего не боишься? Ну, такое »

Суддя Шейко своїм рішенням скасувала наказ ДБР про створення однієї з конкурсних комісій, котра відбирала регіональних представників бюро.

Наразі справа розглядається у Верховному Суді. Апеляційний – підтримав позицію ОАСК (щодо порушення процедури формування цієї комісії).

До слова, у ЗМІ у липні минулого року поширювалась інформація, що нібито в комісії ДБР уже є список «переможців». Серед них на посаду директора територіального управління в Миколаєві нібито мали призначити Євгена Аблова. Так, того самого суддю ОАСК.

Про тарілки і монети

Одна із розмов, записаних НАБУ, відбувалась між, мабуть, суддею Вовком і невідомою особою. Стосувалась вона покупок антикваріату.

Ч.: «Всего лишь три килограмма двести грамм. А реально удержать невозможно. Восемьсотая проба, Европа. И так, конец девятнадцатого, максимум начало двадцатого. Посмотри. Он называет это раздаточные тарелки, но, как по мне — это подносы. Выдачу прокрути».

Вовк: «Ну, отлично».

Ч.: «Всего у чувака было одинадцать штук. Я взял четыре, ты четыре...»

Фото: скріншот відео

Із того ж діалогу:

Ч.: «Смотри, четыре пятнашки...»

Вовк: «Да, да, да. Отлично».

Ч.: «По единичке. А вот это вот, смотри, это червонцы Екатерины. С этой стороны нормально, а с этой смотри, как подточенные. Но зато, зато семь, Паш. И это говорит еще о том, что ты сейчас, ну, и я, в принципе, это вижу, наверное, основной игрок сейчас на этом рынке. И ты пособирал, ну, за исключением тех людей, которые могут себе позволить не продавать то, что у них есть. Я думаю, что ты пособирал все. Потому что этот человек говорит: «Фунтов нету вообще уже, франков нету вообще»...

НАБУ обіцяє продовження «серіалу» з прослушки нібито суддів ОАСК.