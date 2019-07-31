ГПУ вызвала на допрос омбудсмена Денисову по делу ОАСК

Генеральная прокуратура вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом "Українським Новинам" сообщил ее адвокат Андрей Тарасов.

"Да, действительно ее вызывают на допрос", - сказал он.

При этом адвокат не уточнил, на какой день назначен допрос, отметив, что речь идет о следующей неделе.

По его словам, повестку Денисова уже получила. Ее вызывают по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Ранее НАБУ обнародовала аудиоразговоры якобы судей Окружного суда, на которых присутствует также голос Денисовой.

Напомним, 26 июля Национальное антикоррупционное бюро и Управление спецрасследований ГПУ обнародовали записи прослушки судей ОАСК. Из них следует, что Денисова по требованию главы ОАСК Павла Вовка назначила членом ВККСУ Николая Сироша и уволила члена ВККСУ Андрея Козлова.

Главе ОАСК Вовку и ряду судей подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, то дело против него - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника.

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