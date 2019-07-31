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Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко

Лидеры обсудили ситуацию на Донбассе, нацбезопасность и обменялись приглашениями визитов.

Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Донбассе, нацбезопасность и обменялись приглашениями визитов. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Президент Беларси поздравил украинского коллегу с успешным проведением своих политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в дальнейшей работе.

Зеленский еще раз пригласил Лукашенко посетить Украину в рамках Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире в октябре. Белорусский лидер принял приглашение, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Зеленский также рассказал коллеге о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за поддержку Беларуси в урегулировании ситуации в этом регионе. Лукашенко заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для этого.

Лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности, развитие сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства. Отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате, и, согласно сообщению, Зеленский это приглашение принял.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участи Трампа, Мэй, Меркель и Макрона. Он заявил, что намерен обсудить с Путиным вопрос, "чей Крым?", и "чьих войск нет на Донбассе?". Лукашенко поддержал данную инициативу президента Украины.

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