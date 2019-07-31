Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
Богдан заявил, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Кличко остался главой КГГА
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
ГлавнаяПолитика

​Кличко улетел в США к адвокату Трампа

"Конечно же, затронули тему местного самоуправления".

​Кличко улетел в США к адвокату Трампа
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева, глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко встретился в Нью-Йорке с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом говорится в фейсбуке Кличко.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - заявил Кличко.

Он добавил, что договорился следующий раз встретиться с Джулиани в Киеве.

Кличко в Украине грозит увольнение с должности главы Киевской администрации. Накануне руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко должен сложить полномочия в связи с избранием нового президента, как и другие руководители местных администраций.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину еще весной для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с "группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также