​Кличко улетел в США к адвокату Трампа

Мэр Киева, глава Киевгорадминистрации Виталий Кличко встретился в Нью-Йорке с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом говорится в фейсбуке Кличко.

"По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - заявил Кличко.

Он добавил, что договорился следующий раз встретиться с Джулиани в Киеве.

Кличко в Украине грозит увольнение с должности главы Киевской администрации. Накануне руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко должен сложить полномочия в связи с избранием нового президента, как и другие руководители местных администраций.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани собирался прилететь в Украину еще весной для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой, и он принял решение отменить визит.

Джулиани пояснил, что не поехал, потому что в Киеве столкнулся бы с "группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - осужденным человеком, который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года".