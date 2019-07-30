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Украина откроет 18 новых визовых центров в 16 странах

Сеть визовых центров с августа будет охватывать 74 города.

Украина откроет 18 новых визовых центров в 16 странах

Украина откроет 18 новых визовых центров в 16 странах мира для иностранцев.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в Facebook.

"МИД продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 г. будет охватывать 74 города", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в дополнение к существующим 56 визовым центрам открывается 18 новых центров в 16 странах мира: в Сиднее (Австралия), Кабуле (Афганистан), Минске (Беларусь), Лондоне (Соединенное Королевство), Александрии (Египет), Тель-Авиве (Израиль), Ахмедабаде, Хайдарабаде, Чандигаре (Индия), Дохе (Катар), Мехико (Мексика), Гааге (Нидерланды), Веллингтоне (Новая Зеландия), Мускате (Оман), Рамалле (Палестина), Бангкоке (Таиланд), Анталии (Турция), Париже (Франция).

Иностранцы, которые проживают в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т. п).

В МИД добавили, что на центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях.

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