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Боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать в деле МН17, - прокуратура

Боевики будут свидетельствовать в голландском суде по видеосвязи.

Боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать в деле МН17, - прокуратура
Фото: twitter.com/666_mancer

Прокуратура заявляет, что "бывший начальник ПВО" Славянской бригады боевиков "ДНР" Владимир Цемах и вышедший на свободу экс-начальник штаба "ДНР" Дмитрий Куприян будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе самолета Malaysia Airlines.

Об этом журналистам сказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде, передает агентство "Украинские новости"..

Во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха. Прокурор подтвердил, что "экс-начальник ПВО" будет свидетелем в голландском суде. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.

"Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - подчеркнул Пересада.

По словам прокурора, Куприян также будет свидетелем в процессе о сбитии самолета, а не обвиняемым. На вопрос о том, где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.

Напомним, накануне стало известно, что бывший "начальник службы тыла" боевиков Дмитрий Куприян вышел на свободу по "закону Савченко". По данным СБУ, именно Куприян организовал похищение трейлера для перевозки зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля был сбит пассажирский самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

В конце июня СБУ задержала в Донецкой области бывшего начальника ПВО "Славянской бригады" ДНР Владимира Цемаха, материалы его дела засекречены.

Суд начнет рассматривать дело о катастрофе малазийского "Боинга" 9 марта 2020 года.

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Источник: "Украинские новости"
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