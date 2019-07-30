Новая Рада не успеет собраться до 1 сентября, - Богдан

Раньше высказывались предположения, что первое заседание состоится еще в августе.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится в сентябре.

Такой прогноз на брифинге во вторник дал глава Офиса президента Андрей Богдан.

"До 1 сентября, поскольку я юрист и понимаю сроки начала Верховной Рады, наверное, она не успеет начать работу", - сказал он.

По его словам, это связано с количеством судебных процессов, которые не дают Центризбиркому установить окончательные результаты выборов.

Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко недавно заявил, что комиссия сделает все возможное, чтобы подвести итоги выборов к 5 августа.

Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов выборы в Верховную Раду выиграла президентская партия "Слуга народа" (43,16%). На втором месте - партия "Оппозиционная Платформа - За жизнь" (13,05%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" набрала 8,10%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,82%.

Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер.