Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Секретарь Киевсовета подал в отставку
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
В "Слуге народа" пообещали рассмотреть ратификацию Стамбульской конвенции
От редакции
От редакции
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяПолитика

​Зеленский уволил Короля Артура с должности главы района в Луганской области

Ранее президент уволил еще пятерых глав РГА.

​Зеленский уволил Короля Артура с должности главы района в Луганской области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Соответствующее распоряжение № 240/2019-рп опубликовано на сайте президента.

"Уволить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.

Король с 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины. С 2006 по 2010 годы он был начальником Луганского пограничного отряда.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский уволил еще пятерых глав РГА в Луганской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также