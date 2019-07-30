​Зеленский уволил Короля Артура с должности главы района в Луганской области

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

Соответствующее распоряжение № 240/2019-рп опубликовано на сайте президента.

"Уволить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.

Король с 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины. С 2006 по 2010 годы он был начальником Луганского пограничного отряда.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский уволил еще пятерых глав РГА в Луганской области.