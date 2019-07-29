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ЦИК признала избранными первых 35 народных депутатов

Всего выборы проводились в 199 округах.

ЦИК признала избранными первых 35 народных депутатов
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 35 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", - говорится в сообщении.

Всего выборы проводились в 199 округах.

Так, в понедельник ЦИК признал избранными: в округах №22 и №23 Волынской области - самовыдвиженцев Игоря Палицу (председатель Волынского областного совета) и Ирину Констанкевич (внефракционная), №26, 30, 31, 36 Днепропетровской области - кандидатов от "Слуги народа" Кирила Нестеренко (директор по развитию "Днепрокоммунтранс"), Анну Личман (директор Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ"), Владимира Захарченко (директор по безопасности завода буровой техники "ДСД") и Романа Каптелова (предприниматель).

По округам №45, 47, 48, 57, 58 и 60 в Донецкой области избранными признаны: Мус Магомедов от "Оппозиционного блока" (генеральный директор Авдеевского коксохимического завода), Юрий Солод от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (депутат Рады), самовыдвиженец Максим Ефимов (депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко"), кандидаты от "Оппозиционного Блока" - Вадим Новинский (председатель одноименной фракции в Раде) и Сергей Магера (директор по региональному развитию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича), самовыдвиженец Дмитрий Лубинец (внефракционный депутат Рады).

По округам №62 и №63 в Житомирской области избранными признаны выдвиженцы "Слуги народа" Игорь Герасименко (бывший военнослужащий) и Богдан Кицак (преподаватель Бердичевского педагогического колледжа), по округам №72 и №73 в Закарпатской области - самовыдвиженцы Василий Петевка (депутат Рады) и Владислав Поляк (предприниматель), а по округам №74 и №75 в Запорожской области - кандидаты "Слуги народа" Геннадий Касай (директор спорткомплекса авиакомпании "Мотор Сич") и Роман Соха (временно безработный).

По округам Полтавской области №144, 146, 149 и 150 признаны избранными: Дмитрий Налетов от "Слуги народа" (предприниматель), самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат Рады от группы "Відродження"), кандидаты "Слуги народа" Константин Касай (директор "Полтавабудсервис плюс") и Алексей Мовчан (заместитель начальника отдела управления проектами госпредприятия "Прозорро.Продажи"), в округе №159 Сумской области - самовыдвиженец Андрей Деркач (внефракционный депутат Рады), а в округе №167 Тернопольской области - Владимир Гевко от "Слуги народа" (директор сети школ английского языка "Профи-центр").

В округах Харьковской области №171, 173, 175 и 181 избранными признаны кандидаты от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская (заведующая сектора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Харьковской области), Александр Бакумов (проректор Харьковского университета внутренних дел), Евгений Пивоваров (профессор кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли) и Дмитрий Микиша (заместитель Мерефянского городского головы).

В округах №187 и 188 Хмельницкой области признаны избранными Николай Стефанчук от "Слуги народа" (брат представителя президента Владимира Зеленского в Раде Руслана Стефанчука, начальник юротдела госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности") и самовыдвиженец Сергей Лабазюк (депутат Рады от группы "Воля народа"), а в округе №200 Черкасской области - самовыдвиженец Антон Яценко (депутат Рады от группы "Возрождение").

В Киеве признаны избранными кандидаты от "Слуги народа" по округам №212, 213, 215 и 222: Максим Перебийнис (заведующий отделением клиники "Борис"),

Артем Дубнов (хирург-стоматолог в "Клинике Дубновой Стоматолог и Я"), Богдан Яременко (председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", бывший генеральный консул в Эдинбурге и Стамбуле) и Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала").

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Международные организации признали их конкурнтными.

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