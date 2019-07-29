В "Слуге народа" назвали своих консультантов по международной политике

Шесть человек работают с правящей партии бесплатно.

Шесть экспертов консультируют партию "Слуга народа" по вопросам международной политики.

Об этом рассказал LB.ua будущий народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Мы пригласили Андрея Веселовского, бывшего заместителя министра иностранных дел и посла, Сергея Корсунского, ректора дипломатической академии, Бориса Бабина, бывший уполномоченный Украины в ЕСПЧ, Александр Хара из организации "Майдан заграничных дел", в которой я работал; Николай Капитоненко, преподаватель Киевского института международных дел, и социолог Мария Золкина. Это работа pro bono [на безвозмездной основе] Люди согласились рецензировать наши идеи и мысли, подсказывать нам, что правильно, а что нет", - отметил Яременко.

В рамках этого сотрудничества Капитоненко проведет тренинг для избранных депутатов.

Напомним, что Яременко координирует рабочую группу, которая занимается подготовкой деятельности комитетов по иностранным делам и европейской интеграции.