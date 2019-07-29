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Генпрокуратура допросила Портнова по делу Майдана

"Допрос прошел в теплой дружественной обстановке".

Генпрокуратура допросила Портнова по делу Майдана
Фото: portnov.com.ua

Генпрокуратура допросила бывшего замеглавы Администрации Андрея Портнова по делу Майдана.  Портно проходит свидетелем оп делу о злоупотреблении властью со стороны правоохранителей и организации умышленных убийств, пишет "Громадське".

"Следователи устанавливали, что было 18, 20, 21 февраля. По всем этим фактам я уже неоднократно давал показания. Допрос прошел в теплой дружественной обстановке", - заявил Портнов после допроса.

Портнов высказал предположение, что вызовом на допрос его пытаются запугать, так как ранее он уже давал показания по этим делам.

Напомним, Портнов вернулся в Украину в мае этого года после пятилетнего отсутствия. В марте 2018 СБУ завела на него дело по статье о госизмене.

В 2014 году Евросоюз включил Портнова в санкционный список граждан, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. В 2015 году Портнов уже был исключен из этого списка.

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