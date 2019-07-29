В Украине приостановил работу реестр коррупционеров

Месяц назад Министерство юстиции перестало обновлять реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов «Опендатабот».

Списки коррупционеров обновляли на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Его последнее обновление произошло 25 июня 2019 года. Согласно последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров.

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.

НАПК сейчас работает над сайтом с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым, поскольку данные, которые в нем содержаться невозможно обработать автоматически.

На данный момент «Опендатабот» внес реестр коррупционеров в список задач для государственных органов.

Напомним, единый реестр коррупционеров открылся 6 февраля 2019 года. Он содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности.