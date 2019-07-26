Сытник проигнорировал заседание суда в деле о его отдыхе за чужой счет

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не пришел на судебное заседание по делу о его отдыхе в одном из охотничьих хозяйств Ровенской области за чужой счет.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в Соломенском райсуде Киева должно было состояться рассмотрение дела о получении директором НАБУ подарка - отдыха в декабре 2018 - январе 2019 года в Ровенской области в одном из охотничьих угодий. Сам А.Ситник на судебное заседание не явился. Адвокат, представлявший интересы руководителя антикоррупционного органа в суде, заявил ходатайство об отводе судьи", - написала она в Фейсбуке.

По словам Сарган, суд отклонил ходатайство адвоката об отводе судьи. Однако к рассмотрению дела суд не пришел, поскольку присутствие лица, привлекаемого к ответственности за связанные с коррупцией правонарушения, является обязательным. В связи с этим рассмотрение дела перенесли на 6 августа.

Сарган также отметила, что адвокат ходатайствовал о слушании дела в режиме видеоконференции.

"Однако суд определил обязательность присутствия директора НАБУ А.Ситника в Соломенском суде 6 августа 2019 для обеспечения участия в деле о своих подарках. Отвечать в суде за семейный отдых за чужой счет сложнее, чем на камеры с новой властью о новой антикоррупционной стратегии рассуждать", - резюмировала пресс-секретарь Генпрокурора.

Напомним, глава НАБУ подозревается в том, что он не задекларировал элитный отдых, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Каждый из таких отдыхов, якобы, обошелся его "спонсорам" в 100 тысяч гривен.

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Ранее в июле сообщалось, что Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционном деянии, "спрятавшись" в командировку в Харьков. Представитель Национальной полиции вынужден был зачитать Артему Сытнику админпротокол о коррупции на трассе под Полтавой.