ЦИК обработала 99,94% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 99,94% электронных протоколов с результатами внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,04%, или 1,9 млн голосов, "Батькивщина" - 8,18% (1,195 млн), "Европейская солидарность" - 8,10% (1, 183 млн), партия "Голос" - 5,82% (851 тыс.) голосов избирателей.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.