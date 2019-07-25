Кандидат от "Батькивщины" обошел экс-регионала на округе в Донецкой области

Кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко одержал победу в одномандатном округе №52 (Дебальцево, Торецк, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Яковенко набрал 28,96% (7644) голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий. На втором месте с результатом 26% (6863 голоса) - кандидат от ОП "За жизнь" Олег Погодин.

На большинстве округов в Донецкой области победили кандидаты от "ОП За жизнь" и "Оппоблока". Кроме Яковенко, победу одержали трое самовыдвиженцев - Максим Ефимов, Александр Ковалев и Дмитрий Лубинец.

Яковенко родился в 1965 году в Кыргызстане, он беспартийный, проживает в селе Новгородское под Торецком, возглавляет ЧП "Алькон".